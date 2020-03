Rukwind blaast grote boom op dak villa: schade aan dak is groot

Koekelare - De rukwinden die zondagmiddag over de regio bliezen en uithaalden tot 80 kilometer per uur hebben voor enkele tientallen interventies gezorgd bij de brandweer. Meestal kleine zaken en zonder schade. De grootste interventie kwam er in de Korkentapstraat in Zande bij Koekelare.

Daar merkte een bewoner van een villa rond 17 uur plots op dat een 15 meter hoge boom die in een weide naast het huis stond op zijn dak was gewaaid. De bewoner nam eerst inlichtingen of hij daarvoor de hulpdiensten moest bellen maar verwittigde uiteindelijk toch de alarmcentrale.

“De grote boom had immers zijn dak beschadigd en er een gat ingeslagen”, zegt brandweerkapitein Dries Depreitere van post Koekelare. “Het ging dus om een noodsituatie en daarom kwam de brandweer tussenbeide. Een ploeg van Koekelare vroeg door de omvang en de grote van de boom er snel de ladderwagen van Diksmuide bij. In totaal zijn 9 manschappen toch een uur of drie bezig geweest. Eerst werd de grote boom op het dak verzaagd in kleine stukken en moest er opgelet worden dat die stukken niet nog meer schade zouden aanrichten. Daarna werd het hout allemaal van het dak verwijderd. Tot slot werd het dak met zeilen dicht gemaakt zodat er geen waterinsijpeling kan zijn.”

De grote boom die omwaaide was de laatste van een bomenrij naast het huis in een aanpalende weide. Wellicht worden de overige bomen nu ook gecontroleerd of die nog stevig genoeg in de grond zitten.