Dodelijk slachtoffer bij brand in beschermd herenhuis in Brussel

De man werd dood aangetroffen in het eerste (rode) herenhuis. Foto: rdb

Brussel - In de Eburonenstraat in Brussel is maandagochtend een dodelijk slachtoffer gevallen bij een korte, maar hevige brand. Vermoedelijk stikte de bewoner tijdens zijn slaap in de rook.

De Brusselse brandweer werd maandagochtend iets na 5 uur opgeroepen voor een brand in de Eburonenstraat. Getuigen hadden gezien dat er rook kwam van op de tweede verdieping van één van de herenhuizen in de straat. Bij aankomst moesten de brandweermannen de deur openbreken. Daar troffen ze het lichaam aan van de bewoner, een man. Het vuur zelf was snel onder controle, al liep de onderliggende verdieping wel waterschade op.

Sigaret

Het Brusselse parket werd ingelicht aangezien er iemand overleden was. Een branddeskundige, een wetsdokter en het labo van de federale gerechtelijke politie stapten ter plaatse af. “Volgens de eerste vaststellingen zou het meer dan waarschijnlijk om een accidentele brand gaan”, zegt Denis Goeman van het Brusselse parket. “De man werd nog niet formeel geïdentificeerd.”

Vermoedelijk viel de man in slaap tijdens het roken. Zijn lichaam zou immers zijn aangetroffen in de zetel met in de nabijheid de resten van een sigaret.

De woning waar de brand uitbrak, staat opgenomen in de lijst van beschermd onroerend erfgoed van Brussel. Het gaat om een burgerhuis dat in 1901 werd opgetrokken in de art-nouveaustijl. Aan de buitenkant leek de schade mee te vallen.