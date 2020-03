Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA): “Onaanvaardbaar dat bedrijven zonder reden extra kosten aanrekenen”

Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) vindt het “totaal onaanvaardbaar” dat sommige bedrijven, zoals verhuisfirma’s, plots en zonder reden fors hogere kosten zouden aanrekenen. “Ik heb daar een heel wrang gevoel bij”, zo zei de N-VA-minister maandag in het Radio 2-programma “De Inspecteur”.

Er duiken verhalen op van verhuisfirma’s die plots veel hogere kosten en risicopremies aanrekenen. Ook voor andere diensten worden soms bijkomende kosten aangerekend omwille van de coronacrisis.

Volgens Vlaams minister Diependaele kan er in sommige gevallen wel een extra kost aangerekend worden. “Maar over het algemeen heb ik daar een zeer wrang gevoel bij. Ik hoor van winkels die hogere prijzen vragen, supermarkten die geen kortingen meer toestaan, leveranciers van bouwmaterialen die plots hun transportkosten maal twee of drie laten gaan.”

Diependaele: “We gaan in Vlaanderen er met z’n allen hard moeten aan werken om hier samen uit te komen en de economische en maatschappelijke gevolgen van deze crisis te verwerken. In dat opzicht lijkt het mij dus totaal onaanvaardbaar dat bedrijven zonder reden hogere kosten doorrekenen aan de burger”.

Minister Diependaele zal de kwestie ook aankaarten bij zijn federale collega en de Economische Inspectie omdat zij daarvoor bevoegd zijn.

