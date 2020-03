Populaire YouTuber krijgt kritiek op filmpje ‘uit zijn kot’: “Ik ga achteruit als ik het niet doe”

Knokke-Heist - Normaal gezien is hij razend populair, maar YouTuber Benoit Van de Geuchte uit Knokke Heist - alias Bunny Blogs - veroorzaakte afgelopen weekend commotie met zijn nieuwste creatie. In een filmpje toont Van de Geuchte hoe hij in tijden van quarantaine gaat suppen en motorcross beoefent.

In de video zegt de YouTuber dat hij het niet helemaal begrepen heeft op het ‘in uw kot blijven’. Hij haalt onder andere het mentale aspect aan. Van de Geuchte benadrukt wel dat de beelden werden opgenomen voor de laatste maatregelen van de federale regering. Nu zou hij de richtlijnen gewoon volgen. “Er sterven ook mensen aan zelfmoord of depressie. Mensen gaan zich ongelukkig voelen nu. En dat is totaal niet de bedoeling”, klinkt het onder andere. Hij past het voorbeeld toe op zichzelf. Aangezien Van de Geuchte een fervente watersporter is, trok hij naar de zee. “Want ik voel mezelf achteruitgaan als ik dat niet doe. En dat kan de bedoeling niet zijn”, redeneert hij onder andere. (lees verder onder de video)

Hij gaat ook nog motorcrossen en skaten, al gebeurt dat nooit in een grote groep. Indien de beelden werden opgenomen voor de laatste federale maatregelen, gebeurde dus niets illegaals. Toch liet de kritiek niet lang op zich wachten. “Je riskeert een boete”, klinkt het onder andere. Anderen manen hem aan om binnen te blijven. Bunny Vlogs haalde in het verleden onder ander de media toen hij een vermoedelijke pedofiel te kijk zette. Op YouTube heeft hij meer dan 52.000 volgers.