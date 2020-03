Simon Mignolet schenkt tablets aan ziekenhuis in Sint-Truiden

Simon Mignolet heeft tablets geschonken aan het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden. Dat heeft de doelman van Club Brugge maandag aangekondigd op Instagram.

“Zoals de meesten onder jullie wel weten ben ik een geboren en getogen Truienaar. Sint-Truiden is zwaar getroffen door het coronavirus”, verklaart Mignolet in een videoboodschap. “Ik wou hulp bieden aan het ziekenhuis dat me nauw aan het hart ligt, want mijn zoon is er geboren en onlangs is mijn moeder er succesvol geopereerd.”

De afgelopen week had het Sint-Trudo Ziekenhuis al enkele tablets aangekocht zodat coronapatiënten in quarantaine toch nog contact konden houden met hun geliefden, familie en vrienden. Die hoeveelheid bleek echter ontoereikend voor het aantal patiënten. Daarop besliste Mignolet extra tablets voor het ziekenhuis te kopen. “Ik hoop dat ik op deze manier mijn steentje heb kunnen bijdragen”, aldus de Rode Duivel. “Ik wil nogmaals benadrukken, zeker voor de jongeren onder ons, zo goed mogelijk de voorzorgsmaatregelen van de overheid na te leven, thuis te blijven en je handen te wassen. Want op die manier alleen kunnen we levens redden en veilig blijven.”

Ook Tottenham-verdediger Toby Alderweireld doneerde een aantal tablets aan verschillende ziekenhuizen, zo raakte vorige week zondag bekend.