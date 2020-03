“Kracht van de epidemie neemt af”, zeggen experts

In de laatste 24 uur zijn er in België 82 nieuwe COVID-19-sterfgevallen gemeld; hiermee komt het totaal op 513 sterfgevallen. “De kracht van de epidemie neemt af, maar we zijn er nog niet. We moeten de maatregelen blijven volhouden.”

In de laatste 24 uur zijn er in België 1063 nieuwe bevestigde COVID-19-gevallen gemeld; hiermee komt het totaal op 11 899 bevestigde gevallen. “Het virus bewijst dat het heel gevaarlijk is voor ouderen, en België telt ook veel ouderen mensen. Dat verklaart waarom er relatief veel overlijdens zijn en dat is naar verwachting. We doen er alles aan om dat cijfer zo laag mogelijk te houden”, zegt Steven van Gucht (Sciensano).

Er zijn ook 4.524 COVID-19-patiënten opgenomen in het ziekenhuis, waarvan 927 op intensieve zorgen. Dat is voorlopig onder de maximum capaciteit van onze ziekenhuizen die in totaal 1533 bedden hebben gereserveerd voor coronapatiënten op intensieve zorgen. In de laatste 24 uur zijn 168 patiënten uit het ziekenhuis ontslagen, wat het totaal aantal ontslagen patiënten op 1527 brengt.

“Nog een belangrijke kanttekening naar onze woonzorgcentra. Het is belangrijk dat we ook blijven denken aan de geestelijke gezondheid van de bewoners. Wanneer er geen uitbraak is van corona in een rusthuis, is isolatie op de kamer niet nodig. Als er een uitbraak of positieve gevallen zijn, dan kan isolatie helpen”, aldus Van Gucht.