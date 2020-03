Wachten op warmer weekend

Maandagmiddag krijgen we geleidelijk aan wolken en mogelijk ook buien, bij frisse maxima. Dat meldt het KMI. Het is wachten op een zachter weekend.

Maandagmiddag begint op de meeste plaatsen nog zonnig, maar vanaf het noordwesten wordt het geleidelijk aan wisselend bewolkt, met enkele buien in de noordelijke helft van het land en in het noordoosten mogelijk zelfs wat korrelhagel. Het blijft fris voor de tijd van het jaar, met maxima die niet veel hoger klimmen dan 9 graden.

Maandagavond kunnen in het noorden en het oosten nog enkele buitjes vallen, op de Ardense hoogten wordt dat mogelijk wat lichte of smeltende sneeuw. Na middernacht wordt het droog en krijgen we brede opklaringen. De minima liggen rond het vriespunt in het binnenland, op de Ardense hoogten kan het tot -3 vriezen, aan zee wordt het 3 graden.

Dinsdag begint de dag met lage wolken en plaatselijk wat mist. Later breken de opklaringen door en wordt het in de namiddag overal zonnig. De temperaturen blijven echter aan de lage kant, met maxima van 4 tot 9 graden. Aan zee kan het na de middag vrij krachtig waaien. De nacht van dinsdag op woensdag gaat het tot -5 graden vriezen in de Hoge Venen, elders klimmen de temperaturen ook niet tot boven het vriespunt.

Woensdag opnieuw een zonnig begin, later schuiven er geleidelijk wat wolken binnen vanuit het noordwesten maar het blijft wel grotendeels droog. De maxima liggen tussen 5 en 10 graden.

Donderdag begint met brede opklaringen maar na de middag wordt het opnieuw overal zwaarbewolkt. Het blijft wel grotendeels droog, enkel in het noordwesten valt mogelijk een spatje regen. De temperaturen klimmen opnieuw niet oven de 10 graden.

Vrijdag trekt een zwakke storing van noord naar zuid over het land. Het wordt bewolkt met vooral ten zuiden van Samber en Maas en langs de Nederlandse grens af en toe wat neerslag. De maxima gaan naar 11 graden in Vlaanderen.

Vanaf het weekend ziet het er iets beter uit. Zaterdag is het licht bewolkt en meestal droog bij maxima rond 13 graden in het centrum, zondag klimmen de temperaturen naar 17 graden en plaatselijk zelfs meer, maar blijft het wel gedeeltelijk bewolkt. Begin volgende week wordt het nog zachter, met maxima rond 19 graden in het centrum bij afwisselend zon en wolken.