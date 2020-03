Achttien maanden cel voor man die drinkmaatje neersteekt met kapotte fles

Kortrijk / Menen - Een man die een drinkebroer neerstak met een stukgeslagen fles, omdat hij zijn whisky niet wou delen, is veroordeeld tot een effectieve celstraf van 18 maanden. Hij werd eerst vervolgd voor poging doodslag, maar dat werd afgezwakt tot opzettelijke slagen en verwondingen.

De politie van zone Grensleie kreeg op 25 juli vorig jaar een oproep voor een steekpartij in het centrum van Menen. Ter hoogte van een bushalte aan de Oude Leielaan vonden de agenten bloedsporen, maar er was geen slachtoffer. Rond diezelfde tijd kwam een zwaar bloedende man aangewandeld bij de spoeddienst van het ziekenhuis in de buurt. Hij was geraakt in de halsslagader en was een tijd in levensgevaar, maar kon de politie in de richting van de dader sturen.

De beklaagde werd kort daarna opgepakt in Asse. “De twee hadden elk een fles alcohol gekocht en waren samen aan het drinken in Menen. Maar toen het slachtoffer ook eens van de whisky van de beklaagde wou drinken, sloeg die laatste tilt”, aldus de procureur. “Hij sloeg de fles kapot en stak zijn drinkebroer met een scherf in de hals. Daarna vluchtte hij weg.”

Tijdens het onderzoek bleek dat de man kort nadien nog verschillende berichten had gestuurd naar het slachtoffer. Daarin stond: “Je hebt mijn moeder beledigd. Een keer, maar geen twee keer.” De dader zat sinds 31 juli in de cel, maar kwam begin dit jaar vrij onder voorwaarden. Zijn advocaat vroeg om de tenlastelegging van poging tot doodslag om te zetten naar opzettelijke slagen en verwondingen. “Het ging om een uit de hand gelopen ruzie”, zo pleitte hij. “Beiden hadden serieus gedronken. Het was een ongelukkige reactie, omdat het slachtoffer hem lastigviel, maar het had natuurlijk veel erger kunnen aflopen.”

De Kortrijkse strafrechter ging maandag in op dat verzoek en herkwalificeerde de tenlastelegging naar opzettelijke slagen en verwondingen. De beklaagde werd veroordeeld tot een effectieve celstraf van 18 maanden en een boete van 400 euro.