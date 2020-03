Mechelen primeurt met eerste videocall-zitting in rechtbank, kleine kinderziektes worden verholpen

Mechelen - De correctionele rechtbank van Mechelen heeft maandag voor het eerst een videocall-verbinding gemaakt met de gevangenis van Mechelen. Op die manier kunnen gedetineerden hun proces volgen, ook al worden ze door de coronamaatregelen niet overgebracht naar de zittingszaal. De eerste zaken verliepen vlot, enkel de klank liet hier en daar te wensen over. Advocaten en rechters reageren alvast enthousiast op de invoering van videocalls.

Door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, worden gevangenen niet meer overgebracht naar de gerechtsgebouwen. Toch is het aangewezen dat zij hun proces zelf kunnen volgen, het gaat immers over hun toekomst. De Mechelse rechtbank is maandag gestart met een videoverbinding naar de gevangenis, zodat gedetineerden hun dossier konden volgen.

Technisch verliep alles goed, al was er soms een probleem om de klank voor iedereen verstaanbaar te krijgen. De tolk die aanwezig was in de rechtbank, diende gebruik te maken van oortjes om de beklaagden goed te kunnen verstaan. Zodra euvel was weggewerkt, verliep alles vlot.

“Wij zijn heel tevreden dat we op deze manier kunnen inspelen op een situatie die geen voorgaande kent”, zegt Theo Byl, afdelingsvoorzitter van de Mechelse rechtbank. “Wettelijk is ook alles in orde: de beklaagde is vertegenwoordigd door zijn advocaat, die wel in persoon in de zittingszaal aanwezig is. Eigenlijk bieden we nu méér dan wettelijk noodzakelijk, maar we vinden het belangrijk dat beklaagden hun proces zelf kunnen volgen. Bovendien kunnen wij hen ook vragen stellen over de feiten en hoe zij daar tegenover staan.”

Ook de advocaten zien een meerwaarde in het systeem. “Wij denken dat het voor onze cliënten goed is om te kunnen volgen wat hier gebeurt, zodat er achteraf niet kan gezegd worden dat zij niet op de hoogte waren van hoe alles gegaan is”, zeggen meesters Bart Vanmarcke en Liesbeth Devleeschouwer. “Ze krijgen ook de kans zelf iets te zeggen, net zoals ze zouden doen wanneer ze op de zitting aanwezig zouden zijn.”

Dirk Janssens, directeur van de gevangenis van Mechelen, werkte graag mee aan de videoverbinding. “We hebben nog geen corona binnen onze muren en doen er alles aan om dat virus hier buiten te houden, maar deze manier van werken is zeker een stap in de goede richting.”

De komende dagen wordt het klankprobleem verder verholpen. Tegen eind deze week zal ook de raadkamer op deze manier werken.