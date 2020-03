Artsen Zonder Grenzen opent triagecentrum voor daklozen in Brussel

Brussel - In Tour & Taxis in Brussel heeft Artsen Zonder Grenzen een triage- en opvangcentrum ingericht voor daklozen met symptomen van COVID-19. In de komende dagen zullen de eerste patiënten er hun intrek nemen.

Artsen Zonder Grenzen beheert het centrum samen met de Brusselse daklozenorganisatie Samusocial en het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen. Artsen of hulporganisaties kunnen daklozen - in principe van eender waar in België - ernaar doorverwijzen als ze vermoeden dat die het coronavirus hebben opgelopen. Momenteel telt het centrum 58 bedden. “Maar de capaciteit kan als dat nodig is, op één of twee dagen tijd uitgebreid worden tot 150 of zelfs meer”, zegt Djoen Besselink, landencoördinator van Artsen Zonder Grenzen.

Daklozen die aankomen in het centrum, worden eerst onderworpen aan een intakegesprek. Daarna kunnen ze douchen en naar het toilet gaan, ontvangen ze een soort “welkomstpakket” met onder andere extra kleding en zakdoeken en krijgen ze een bed toegewezen. Daarnaast zijn er ook onder meer een recreatieruimte, een keuken en een wasserij ingericht.

De patiënten die in het centrum terechtkomen, worden voorlopig niet getest op het coronavirus, omdat er niet voldoende capaciteit is. Artsen Zonder Grenzen zou wel zo snel mogelijk willen starten met testen en is daarover ook in gesprek met de overheid. “Zo zouden we de patiënten kunnen opdelen in bevestigde gevallen en vermoedelijke gevallen.” Nu zullen mogelijk ook daklozen met een verkoudheid of griep in het triagecentrum belanden, en voor hen verhoogt het risico op een besmetting met het coronavirus juist.

Het opvangcentrum is op dit moment bedoeld voor patiënten die in thuisisolatie zouden moeten gaan, maar geen thuis hebben en nergens anders terechtkunnen. Zolang er capaciteit is in de ziekenhuizen, worden ernstige gevallen dus doorverwezen naar de ziekenhuizen. Mocht daar een capaciteitstekort dreigen, zou Artsen Zonder Grenzen eventueel ook ernstigere gevallen kunnen opnemen en beademingstoestellen kunnen inzetten.

De ngo heeft voor het centrum gratis expositieruimte - in totaal 8.000 vierkante meter - ter beschikking gekregen van Extensa, de eigenaar van Tour & Taxis. Er zullen 25 werknemers van Artsen Zonder Grenzen aan de slag gaan. “Daarnaast zullen er ook heel wat vrijwilligers van Samusocial en het burgerplatform aan het werk zijn”, aldus Besselink.

Voor de medewerkers worden veiligheidsmaatregelen genomen. Zo betreden ze de patiëntenruimtes via tenten waarin ze beschermingsmateriaal aandoen en waarin veiligheidsvoorschriften uithangen. “We hebben bij Artsen Zonder Grenzen al heel veel ervaring met infectieziektes. Dit centrum is ongeveer ingericht zoals we onze centra tegen bijvoorbeeld ebola ook inrichten”, zegt Besselink. “Al had ik nooit gedacht dat we zoiets in Brussel zouden moeten opstellen.” De landencoördinator benadrukt ook dat Artsen Zonder Grenzen over voldoende beschermingsmateriaal beschikt.

In de strijd tegen de coronapandemie heeft Artsen Zonder Grenzen ook een wereldwijd COVID-19-fonds opgericht. Daarmee financiert de ngo projecten tegen het coronavirus in verschillende landen. In België gaat het behalve om dit triage- en opvangcentrum om de ondersteuning van zeven ziekenhuizen in Vlaanderen en Wallonië en 138 woonzorgcentra in Brussel.