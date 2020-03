Eerste kunstmatig beademde coronapatiënt mag intensieve zorgen UZ Brussel verlaten

Brussel - Een teken van hoop in het Universitair Ziekenhuis Brussel, want voor het eerst heeft een coronapatiënt die kunstmatig beademd werd de dienst Intensieve Zorgen mogen verlaten. Manu Malbrain, diensthoofd Intensieve Zorgen in het UZ Brussel, maakt het nieuws bekend via Twitter.

In het UZ Brussel worden momenteel 24 COVID-19-patiënten verzorgd op de dienst Intensieve Zorgen. Twaalf van hen worden kunstmatig beademd. Voor het eerst is er in het UZ Brussel nu dus een patiënt die kunstmatig beademd werd aan de beterhand.

“De man in kwestie is de eerste patiënt die na tien dagen kunstmatige beademing op intensieve zorgen naar een gewone verpleegeenheid is teruggekeerd. Het is bemoedigend dat hij na zo’n zware beademing, waarbij hij werd geïntubeerd met een buis in de keel, er is doorgekomen”, vertelt Gina Volkaert, woordvoerster van het UZ Brussel.

De man kan nu verder herstellen en zich hopelijk binnenkort aan de lijst van genezen personen toevoegen. In totaal werden er in het UZ Brussel al 147 patiënten opgenomen die besmet waren met SARS-CoV-2 en van hen zijn er intussen al 55 naar huis kunnen gaan. Er zijn ook al 13 patiënten overleden aan het coronavirus in het UZ Brussel. Zij waren allemaal tussen 60 en 95 jaar oud.

Een tekort aan beademingstoestellen is er vooralsnog niet in het UZ Brussel. Uit voorzorg werden er onlangs zelfs extra machines bijgekocht en deze zijn intussen al geïnstalleerd en klaar voor gebruik.