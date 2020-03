Twitter heeft twee video’s van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro verwijderd, waarin het staatshoofd zijn twijfels uitte over het nut en de noodzaak van quarantainemaatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

In de filmpjes was te zien hoe Bolsonaro mensen ontmoet op straat in de hoofdstad Brasilia. Daarmee gaat hij in tegen de instructies van zijn eigen regering om vooral thuis te blijven. “Wat ik met mensen ...