Spanje maakt zich grote zorgen over de coronacrisis: opnieuw meer dan 800 doden, 12.300 artsen en verpleegkundigen besmet

In Spanje zijn de afgelopen 24 uur opnieuw 812 patiënten bezweken aan de gevolgen van het coronavirus. Ook steeds meer artsen en verpleegkundigen testen er positief. Intussen zijn er al 12.300 besmettingen geteld binnen de Spaanse zorgsector.

In Spanje zijn op 24 uur tijd nog eens 812 mensen aan het nieuwe coronavirus gestorven. Dat hebben de gezondheidsautoriteiten maandag bekendgemaakt. In totaal zijn in Spanje nu al 7.340 mensen gestorven aan Covid-19.

Het enige positieve nieuws, voor zover dat zo genoemd kan worden, is dat het aantal doden lichtjes gedaald is in vergelijking met zondag. Toen waren er 838 overlijdens, een dagrecord. De regio Madrid blijft het zwaarst getroffen.

Grote zorgen om hulpverleners

Opvallend is dat ook steeds meer hulpverleners positief testen, en dat baart de Spaanse autoriteiten grote zorgen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn 12.300 zorgverleners besmet met het virus en kunnen ze bijgevolg niet meer ingezet worden.

Maandag raakte bekend dat ook de 57-jarige Fernando Simón, de Spaanse Marc Van Ranst zeg maar, drager van het virus is. De arts, het gezicht van de strijd tegen het coronavirus in Spanje, moet nu in quarantaine.

Er zijn in Spanje nu ruim 85.195 mensen die positief hebben getest. Daarmee telt Spanje voor het eerst een hoger aantal coronabesmettingen dan China. Daar zijn volgens officiële cijfers ruim 82.152 besmettingen aan het licht gekomen.

Italië kent nog altijd het grootst aantal overlijdens namelijk meer dan 10.000.