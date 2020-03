Twee ongevallen met fietsers in dezelfde straat op hetzelfde moment: één fietser overleden

Roeselare / Rumbeke - Maandagochtend gebeurden er in de Rumbeeksesteenweg in Rumbeke bij het West-Vlaamse Roeselare omstreeks 11 uur twee ongevallen op enkele honderden meter van elkaar.

Vlakbij de apotheek, op wandelafstand van de kerk van Rumbeke, werd de 66-jarige Marie D. uit Roeselare plots onwel toen ze aan het fietsen was. De vrouw kwam zwaar ten val. De hulpdiensten snelden nog toe. De Roeselaarse werd ter plaatse nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. De vrouw overleed ter plaatse. Bij het ongeval waren geen andere weggebruikers betrokken.

Iets meer in de richting van Roeselare geraakte de 25-jarige Sien V. uit Roeselare gewond. Ter hoogte van het kruispunt met van de Rumbeeksesteenweg met de Koningsstraat kwam de fietster in aanraking met de wagen van de 61-jarige Frank D. uit Roeselare. De vrouw kwam ten val en geraakte daarbij lichtgewond. Door beide ongevallen was het een tijdlang niet mogelijk om vanuit Roeselare het centrum van Rumbeke in te rijden.