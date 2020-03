Trump wil met Poetin over olieprijs praten

De Amerikaanse president Donald Trump is van plan om maandag met zijn Russische collega Vladimir Poetin te bellen. Onderwerp van het telefoongesprek is de olieprijs, die door onenigheid tussen Rusland en Saoedi-Arabië de voorbije weken ver is weggezakt.

Ook de Amerikaanse oliesector, en dan met name de schaliebedrijven, heeft te lijden onder de prijzenoorlog tussen de Russen en de Saoedi’s. Voor de schalieproducenten is het momenteel niet rendabel om olie te produceren.

De Saoedi’s willen dat Rusland, voorheen bondgenoot van oliekartel OPEC, instemt met een verdere inperking van de olieproductie. Dat zou de olieprijzen moeten stutten nu de vraag door de coronacrisis is gedaald. Omdat Moskou weigerde, besloot Riyad om de vraagprijs te verlagen en de productie te verhogen om Rusland met nog lagere olieprijzen onder druk te zetten.

Door het geruzie tussen Saoedi-Arabië en Rusland is olie in korte tijd fors minder waard geworden. Een vat Amerikaanse olie werd maandag kort voor de openingsbel op Wall Street 4,6 procent goedkoper op 20,55 dollar. Brentolie kostte 7,6 procent minder op 23,03 dollar per vat.