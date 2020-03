Schilderij van Van Gogh gestolen uit Nederlands museum

Uit museum Singer Laren, in het Nederlandse Laren, is in de nacht van zondag op maandag een werk van Vincent van Gogh gestolen. Het gaat om het schilderij ’Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen’, dat Van Gogh in 1884 maakte.

Museumdirecteur Jan Rudolph de Lorm zegt “geschokt” te zijn. “Een prachtig en ontroerend schilderij van een van onze grootste schilders is ontvreemd. Heel erg voor het Groninger Museum, voor ons maar ook voor de rest van Nederland”, klonk het.

Het museum Singer Laren had het schilderij in bruikleen van het Groninger Museum.

De inbraak in het gebouw aan de Oude Drift gebeurde volgens de bewakingscamera’s om 03.15 uur. Dieven forceerden de glazen voordeur van het gebouw.

Andreas Blühm, de algemeen directeur van het Groninger Museum, zegt “zeer geschokt” te zijn. Hij benadrukte echter dat de samenwerking met het Singer Laren door de diefstal niet onder druk komt te staan. “We laten ons hierdoor niet afschrikken,” zei hij.

Voor de tentoonstelling ‘spiegel van de ziel’ hangen er in het museum onder meer werken van Jan Toorop, Piet Mondriaan en Vincent van Gogh in het museum. Maar de tentoonstelling is door het coronavirus gesloten. Mogelijk hebben de daders daar misbruik van gemaakt.

Over de waarde van het gestolen doek is nog niets bekend.

