Amper 1 Gentse babywinkel doet opnieuw deuren open: “Enkel voor essentiële spullen”

Gent - De federale overheid heeft beslist dat winkels met basisspullen voor baby’s opnieuw mogen openen. In Gent geeft voorlopig enkel Baby-Dump in Sint-Amandsberg daar gehoor aan. Andere zaakvoerders hebben gemengde gevoelens.

Samen met de verlenging van de ‘lockdown light’ besliste de federale overheid vrijdag dat ook winkels met basisvoorzieningen voor pasgeborenen opnieuw de deuren mogen openen. Reden genoeg voor Baby-Dump op de Antwerpsesteenweg in Sint-Amandsberg om zaterdag meteen weer open te gaan, weliswaar met een kleinere bezetting.

“Er zijn een veertigtal klanten over de vloer geweest”, zegt verantwoordelijke Phaedra Vande Sompele. “Iedereen moet verplicht handschoenen aandoen en op 1,5 meter afstand van elkaar lopen. We nemen zeker onze voorzorgsmaatregelen.”

De winkel, die deel uitmaakt van een Nederlandse keten, wil zo de beste service leveren voor haar klanten. “Mensen kunnen in deze coronatijden online bestellen”, zegt Vande Sompele. “Maar velen vinden het fijn om een woordje uitleg te krijgen over een autostoel of buggy. Al is het niet de bedoeling om kleertjes of knuffels te shoppen. Het moeten essentiële babyspullen zijn.”

Duidelijker regels

Andere Gentse babywinkels blijven voorlopig dicht. De beslissing van de overheid botst er op gemengde gevoelens. “Het is niet helemaal duidelijk wat essentiële basisvoorzieningen zijn”, zegt Jo-Ann Vandermeiren van Bollebuik. “We vragen ons bovendien af of de mensen zich wel naar onze winkel mogen verplaatsen? Is een ritje naar de babywinkel essentieel? Ook de FOD Economie zegt dat het niet de bedoeling is dat je carrément opendoet. Er zouden duidelijker regels moeten komen.”

De winkel kiest er daarom bewust voor om achter gesloten deuren te werken. “Ook uit veiligheid voor onze klanten en medewerkers. Mensen kunnen bij ons online shoppen. Dat werkt perfect. We leveren zelfs persoonlijk aan huis bij wie dat wil.”

Ook Dreambaby, vlakbij het UZ Gent, en Paradisio aan Dok-Noord blijven voorlopig gesloten. “We bekijken onder welke voorwaarden we opnieuw zouden kunnen opendoen”, klinkt het bij Paradisio.