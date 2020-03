Belgische agent krijgt anonieme brief in de bus: “Gelieve niet meer in onze buurt te komen en geen vuilniszakken meer buiten te zetten”

Sébastien, inspecteur bij de Brusselse politie, kreeg maandagochtend een anonieme brief in de bus. Daarin vragen zijn buren hem om zijn vuilniszakken niet langer buiten te zetten. Ze hebben ook liever dat hij niet meer in de buurt wandelt. Door zijn beroep komt hij met te veel mensen in contact en loopt hij een te groot risico op besmetting met corona.

Steeds meer mensen die aan de slag blijven, krijgen de jongste dagen bedreigingen of worden gevraagd om uit de buurt te blijven. Of ze worden, zoals politieagenten, bespuwd. Terwijl ze gewoon maar hun job doen en mensen proberen te helpen.

Anonieme brief

Sébastien, een Brusselse politieagent die net over de taalgrens woont, kreeg maandagochtend een anonieme brief in de bus van een of meerdere buren. Daarin smeken ze hem te denken aan de vuilnismannen die elke dag aan grote gevaren blootgesteld worden.

“Denk daar eens aan als je je vuilnis buiten zet”, klonk het. De man wordt ook gevraagd om niet meer in de buurt te wandelen met zijn gezin, zo staat in de brief.

Volgens zijn echtgenote was de buurt blij toen ze hier een paar jaar geleden kwamen wonen. Een politieman in de buurt is altijd gemakkelijk en interessant, klonk het toen.

Maar nu zijn Sébastien en zijn gezin hier ineens niet meer welkom door zijn job. Omdat hij met te veel mensen in contact komt, bestaat het risico dat hij het virus mee naar huis brengt en omwonenden of vuilnismannen besmet. Daarom zien ze hem hier liever niet meer zolang Covid-19 niet onder controle is.