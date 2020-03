Leuven - Sinds zondag zijn de treinloketten van station Leuven gesloten. De plek wordt gesaneerd door de aanwezigheid van een zieke man. Dat meldt woordvoerder Bart Crols.

“Gisteren wandelde er een reiziger die onwel was en veel moest hoesten. Het is niet duidelijk of hij corona had, maar uit voorzorg heeft men zowel de lokettenzaal als loketten zelf gedesinfecteerd. Pas morgen gaan ze weer open”, zegt Crols.

Of de man nadien de trein is opgestapt, is niet duidelijk.