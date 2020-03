Politie legt lockdownfeestje stil en nog zijn jongeren verontwaardigd: “Sommigen begrijpen het nog steeds niet”

Nieuwpoort / De Panne - De politiezone Westkust blijft hard inzetten om mensen op te sporen die de maatregelen in verband met corona aan hun laars lappen en dit weekend was het weer prijs.

“Vrijdagavond hebben we in Nieuwpoort enkele vrienden betrapt die hadden afgesproken en een soort van lockdownfeestje hielden”, zegt woordvoerster Ine Deburchgraeve. “Sommigen snappen het dus nog altijd niet dat dit bittere ernst is en dat zit ons hoog. Toen we door buren werden verwittigd weigerden de jongeren open te doen. Ze probeerden zich nadien zelfs te verstoppen en waren bijzonder onbeleefd. Ze kregen op het commissariaat een pv en het parket moet beslissen of ze een boete krijgen.” Zaterdag betrapten de politie dan weer vier vrienden in De Panne die aan het skaten waren. Twee van hen woonden in Torhout en kwamen met het openbaar vervoer naar De Panne. “Ze verveelden zich, vertelden ze. Ook zij kregen een pv wegens het overtreden van het samenscholingsverbod. Zij denken ten onrechte dat er op het openbaar vervoer niet gecontroleerd wordt.”

Positief aan de Westkust is dan weer dat er minder tweedeverblijvers betrapt worden die toch naar zee rijden, al blijft er een hardnekkige groep overtreders. En waar bij de start van de controles nog 25 procent van de auto’s werden teruggestuurd die geen reden hadden in de Westkust te zijn, waren dat er zondag nog 2 procent.