Een immuun dorp, een land zonder besmettingen en een land waar cafés openblijven: de opvallendste feiten op de corona-wereldkaart

In Zweden gaan mensen nog gewoon op café, in Wit-Rusland zou wodka volgens de president helpen tegen corona. Dat het virus stilaan echt de hele wereld in een wurggreep houdt, blijkt nu ook op het desolate Groenland acht bewoners vechten tegen de ziekte. Mocht het kunnen, lijkt een enkeltje richting Botswana ons momenteel de veiligste optie. Of enkele eilanden voor de Australische kust.