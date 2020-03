Handig én hygiënisch in deze coronatijden: eerste Oost-Vlaamse zorgautomaat staat in Lochristi

Lochristi - Automaten genoeg langs de Antwerpsesteenweg in Lochristi, maar met de eerste Oost-Vlaamse zorgautomaat van de Landelijke Mutualiteit hebben we in eigen gemeente meteen een primeur. Krukken, een bloeddrukmeter, een afkolftoestel, incontinentiemateriaal en andere hulp- en verzorgingsmiddelen zijn er nu verkrijgbaar. Handig en vooral hygiënisch in tijden van corona.

"Je kan nu al in de kantoren van de Liberale Mutualiteit Oost-Vlaanderen terecht om allerlei hulp- en verzorgingsmiddelen af te halen. De zorgautomaat is nu een welkome aanvulling. Vooral voor ...