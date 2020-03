Duizenden ontslagen arbeiders wachten opeengepakt op bus naar huis door lockdown in India

Weinig landen ontsnappen nog aan het nieuwe coronavirus. In India kondigde eerste minister Narendra Modi op 24 maart aan dat het land in lockdown gaat om de verspreiding van het virus te bestrijden. Door de maatregelen zijn talloze arbeiders die uit dorpen van naburige staten of landen komen, hun job kwijt. De werkloze dorpelingen proberen nu wanhopig naar huis te gaan, en staan met duizenden opeengepakt aan busstations of gaan te voet naar hun geboortedorp.

Het coronavirus treft momenteel 1.017 mensen in India, 39 besmette patiënten zijn overleden. De Indiase overheid kondigde vorige week een lockdown aan, maar door de maatregelen staan miljoenen arbeiders in de kou. Ze komen voornamelijk vanuit arme dorpen van naburige staten of landen om in grote, Indiase steden te werken, in meestal barre omstandigheden.

Het karige loon dat de arbeiders verdienen, is amper genoeg om eten te kopen en huur van een piepkleine woning in een sloppenwijk te betalen. Maar door de lockdown werden ze ontslagen. Berooid en wanhopig proberen ze nu hun geboortedorp te bereiken om de crisis daar te proberen overleven. Maar dat is niet zonder risico.

Amper water en voedsel

Duizenden mensen gaan te voet via snelwegen in de verzengende, Indiase hitte. Een groep dorpelingen werd gedood toen ze werden aangereden door een vrachtwagen. Een man die een week geleden nog in een restaurant in Delhi werkte, kreeg een hartaanval toen hij van Delhi naar Agra wandelde, een tocht van 230 kilometer.

Door de lockdown is er amper water en voedsel te krijgen. Andere dorpelingen proberen een nog gevaarlijkere methode om thuis te raken. Vorige week ontdekte de Indiase politie 300 arbeiders in de containers van vrachtwagens.

Humanitaire crisis

Een video die zaterdag werd gemaakt aan een busstation in Delhi, toont volgens de Financial Times de “humanitaire en gezondheidscrisis” die het land boven het hoofd hangt. Daar stonden tienduizenden dorpelingen opeengepakt in een busstation, te wachten op een bus om naar huis te reizen. De ideale omstandigheden om besmet te worden met het coronavirus.

“We zullen sterven door het coronavirus, of we zullen sterven om op de bus te raken”, aldus een 25-jarige ontslagen bouwvakker, die wanhopig naar zijn geboortedorp probeert te gaan met zijn vrouw en drie maanden oude baby. “Waarom heeft de regering niet aan ons gedacht?”