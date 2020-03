Babyspeciaalzaken mogen weer open: dit zijn de essentiële winkels waar je nog wel terechtkan

Babyspeciaalzaken in ons land zijn toegevoegd aan de lijst van essentiële winkels. Net als warenhuizen mogen ze onder bepaalde voorwaarden opnieuw open. Maar niet alle winkeliers zijn daar blij mee.

Na de verlenging van de coronamaatregelen vrijdag, is ook beslist om aan de lijst met essentiële winkels zoals voedingswinkels, apotheken en krantenwinkels een extra categorie toe te voegen. Voortaan mogen ook ‘winkels met basisvoorzieningen voor pasgeborenen’ de deuren openen.

Volgens Rodrique Tournel, zaakvoerder van babyspeciaalzaak Ciao Bambino in Sint-Truiden, leidt dat tot gemengde reacties in de sector. Lokale ondernemers staan volgens hem niet echt te springen om hun zaak te heropenen. Volgens Tournel vragen veel ondernemers zich af of een bezoek aan een babywinkel echt een ‘essentiële verplaatsing’ is.

“Natuurlijk kan je in je winkel zelf de nodige maatregelen nemen. Handgel gebruiken, een maximum aantal klanten toelaten,... Maar op dit moment is het risico op besmetting gewoon te groot. Wij kiezen er daarom voor om de winkel gesloten te houden. Uit zorg voor onze klanten leveren we alle bestellingen persoonlijk aan huis. Eenzelfde geluid is te horen bij mijn collega’s in de rest van Vlaanderen. Stel je maar eens voor dat een zwangere mama of een baby besmet geraakt”, klinkt het.

De babywinkels zien ook hun hinderpremie wegvallen. “Nu de babywinkels op de lijst met uitzonderingen prijken, komen ondernemers zoals wij niet langer in aanmerking voor de hinderpremie. Voor een grote winkel is zo’n premie misschien een peulschil. Maar voor lokaal verankerde handelaars scheelt dat wél een slok op een borrel. Kortom, wat ons betreft hoeven de babywinkels echt niet op deze lijst te staan”, aldus Tournel.

Welke winkels zijn nog ‘essentieel’?

Naast babywinkels mogen uiteraard ook alle voedingswinkels (ook nachtwinkels) open blijven tot maximum 22 u. Het gaat naast grootwarenhuizen om bakkers, slagers, kruideniers, drankenhandelaars, bio - en hoevewinkels, viswinkels, ...

Ook winkels voor dierenvoeding mogen open blijven. Social distancing moet gegarandeerd worden.

Ook chocolatiers, ijsjeszaken, traiteurwinkels, wijnzaken en winkels waar alcoholhoudende dranken worden verkocht mogen open blijven, voor zover ze geen degustatie ter plaatse aanbieden.

Voedingswinkels (voor mensen en dieren) die ook non-food producten verkopen blijven open zonder de non-food afdelingen te hoeven sluiten. Het gaat dan bijvoorbeeld om de warenhuizen van Makro.

Winkels die voeding en dierenvoeding verkopen, mogen ook bloemen en planten aanbieden met inachtneming van de social distancing maatregelen (bv. AVEVE).

Verder apothekers, krantenwinkels, tankstations en brandstofleveranciers (huisbrandolie).

Bron: https://www.info-coronavirus.be

