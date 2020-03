KRC Genk legt Junya Ito definitief vast tot 2023

KRC Genk heeft de huuroptie in het contract van Junya Ito gelicht. De 27-jarige Japanse international wordt definitief overgenomen van Kashiwa Reysol. Hij ondertekende bij de uittredende kampioen een contract tot 2023, zo maakte de club maandag bekend.

De flankaanvaller speelt sinds februari 2019 voor KRC Genk. Hij ontpopte zich tijdens het kampioenenseizoen onder Philippe Clement meteen tot een vaste waarde in play-off 1, waarin hij twee keer scoorde.

Ook dit seizoen is Ito een basisspeler bij de Limburgers. Hij is de enige kernspeler die in alle 38 wedstrijden tot dusver in actie kwam. Zes keer vond de Japanner al de weg naar de netten (plus negen assists).

“Met de contractverlenging van Junya Ito onderstreept de club opnieuw haar sportieve ambities”, luidt het.