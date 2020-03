Terwijl de een miljoenen schenkt, dobbert de ander doodleuk rond op zijn jacht: hoe de superrijken omgaan met de coronacrisis

Crisissen brengen het beste maar helaas soms ook het slechtste in een mens naar boven. Omdat miljardairs ook maar mensen zijn, geldt dat evengoed voor hen. Terwijl de ene groep in de strijd met het coronavirus tientallen miljoenen dollars schenkt (denk aan Bill Gates van Microsoft), gratis miljoenen mondmaskers levert (Jack Ma van Alibaba) of op eigen kosten handgel laat produceren voor de ziekenhuizen (denk aan Bernard Arnault van LVMH), dobbert een andere rijkaard doodleuk in zijn jacht op de Caribische Zee terwijl nog anderen vluchten naar hun buitenhuis in de bergen of op het platteland… als het al niet in een compleet afgehuurd viersterrenhotel is, zo ver mogelijk weg van huis.