“Strenge maatregelen hebben 560 levens gered in België”

De beperkende maatregelen die in België werden genomen om de Covid-19-epidemie te stoppen, hebben al 560 overlijdens vermeden. Dat staat in een rapport van de Engelse universiteit Imperial College in Londen dat maandag verscheen. Rekening houdend met de foutenmarge, tellen de onderzoekers tussen de 160 en 1.500 gespaarde personen.

De studie schat dat 3,7 procent van de Belgische bevolking daadwerkelijk het nieuwe coronavirus heeft opgelopen. Een cijfer dat vergelijkbaar is met het gemiddelde van de elf onderzochte Europese landen. Dit komt niet overeen met de officiële balansen die het Crisiscentrum communiceert, dat enkel de gevallen telt die door screening zijn bevestigd.

Volgens de berekeningen van de experten is het aandeel van de besmette bevolking het hoogst in Spanje (15 procent). Italië volgt met bijna 10 procent. Het percentage is het laagst in Duitsland (0,72 procent) en Noorwegen (0,41 procent), wat aangeeft dat deze landen aan het begin van de epidemie staan.

Over het algemeen zijn de onderzoekers van oordeel dat de in Europa genomen maatregelen de verspreiding van de ziekte hebben verminderd. Gecumuleerd over de elf landen, hebben de maatregelen eind maart tussen de 21.000 en 120.000 coronadoden voorkomen.

Het duurt twee tot drie weken om de impact van een maatregel te kunnen observeren nadat die van toepassing is. Het is daarom te vroeg om met zekerheid te zeggen dat de maatregelen effectief zijn, nuanceert de studie.