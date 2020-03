Oude bekenden, spanning en lege stadions: waarom de Wit-Russische competitie het bekijken (niet) waard is

Doordat elders de competities stilliggen, zijn alle ogen in het Europese voetbal gericht op de Wit-Russische competitie. Dat legt hen voorlopig geen windeieren. De socialmediakanalen van de clubs krijgen er heel wat volgers bij en bij de nationale bond stromen nieuwe tv-contracten binnen. Maar waarom is deze competitie nu interessant om te volgen (of net helemaal niet)?