Iemand zin in een ijscoupe?

Twee horens? Een hanenkam? Of een extravagante snor? Hoe zotter, hoe liever. Elk jaar organiseren de Takhini Hot Springs, in het noordwesten van Canada, de Frozen Hair Style-wedstrijd.

Het water is tussen de 36 en 42 graden, maar de lucht is er een pak kouder. Volgens de website van de hot springs is een temperatuur van -20 of minder ideaal om je haar te laten bevriezen. Eerst dompel je je haar volledig onder. Daarna wacht je tot de koude wind je haar volledig bevriest. Maar zorg dat je oren warm blijven. Als je haar witte tipjes krijgt, neem je de foto. Dit jaar zijn er 288 deelnemers die zich aan de ijskoude temperaturen hebben gewaagd om hun meesterwerk te creëren. En er is een prijzenpot van 10.000 dollar die verdeeld wordt over vijf categorieën. De winnaar wordt op 1 april bekendgemaakt.

Foto: Photo News

