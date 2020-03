Burgemeester van Izegem excuseert zich bij politie voor heibel tijdens verboden feestje

Izegem - Burgemeester Bert Maertens (N-VA) excuseert zich bij de politie na hetgeen er vorige week gebeurd is in zijn straat. “Het kwam misschien over dat ik hun werk in twijfel trek. Hopelijk kunnen de plooien gladgestreken worden.”

Op zaterdagavond 21 maart kwamen heel wat bewoners van de Voetbalstraat in Izegem de straat op en zorgde een dj voor wat opbeurende muziek in deze vreemde coronatijden. Ook burgemeester Bert Maertens (N-VA), die in de straat woonde, was er aanwezig. Een buurtbewoner belde de politie op waarna het ‘straatfeest’ werd stilgelegd. De dagen na het voorval hield de politie een tweetal protestacties tegen de burgemeester. Daarmee wilden ze tonen hoe boos ze zijn nadat de burgemeester het ‘straatfeest’ door liet gaan, ondanks het samenscholingsverbod dat momenteel geldt. Maandagmiddag zat de burgemeester samen met de politie en de vakorganisaties om het incident te bespreken. “Ik wil me excuseren voor het feit dat ik het voorval ‘een scheet in een fles’ heb genoemd. Dat kwam over alsof ik het werk van de politie in twijfel trek. Dat is zeker niet het geval. Ik schaar me achter de vaststellingen van de politie. In deze coronatijden leveren zij zeker uitstekend werk.”

Op die bewuste avond had de burgemeester een gesprek met de agenten die ter plaatse kwamen. “Ik wil me ook excuseren als die communicatie als een discussie is over gekomen. Ik zal die mensen persoonlijk contacteren en proberen de plooien glad te strijken.” De Izegemse burgemeester hoopt dat het overleg van maandagmiddag een belangrijke eerste stap is om in de toekomst terug een goede verstandhouding te hebben met de politie. “Ik denk dat het nu belangrijk is dat het vertrouwen zo snel mogelijk terug kan hersteld worden. Ook de vakorganisaties staan hiervoor open.”