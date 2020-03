Waarschuwing: ontsmet poten van hond of kat niet met handgels of ontsmettingsalcohol

Nu gebleken is dat ook een kat besmet is geraakt met Covid-19 gebruiken meer en meer eigenaars van honden en katten handgels of ontsmettingsalcohol om de poten van hun favoriete huisdier te ontsmetten. “Niet doen”, waarschuwen dierenartsen. “Ze kunnen de poten beschadigen en zijn giftig wanneer uw huisdier aan zijn poten likt.”

Hand- of andere ontsmettingsgels of -vloeistoffen waarmee we onze handen ontsmetten tegen het coronavirus, zijn niet geschikt voor dieren. Ze kunnen zware irritaties veroorzaken omdat ze te sterk zijn voor de poten van dieren. Ze kunnen de huid irriteren en open wonden veroorzaken waarop infecties kunnen ontstaan.

Maar er is meer. Honden en katten wassen zichzelf voortdurend. Ze likken daarbij vooral aan hun poten. “Als die poten met ontsmettingsgels worden behandeld, likken ze die producten uiteraard op. En die kunnen giftig zijn”, zegt Alain Schonbrodt, woordvoerder van de Professional Veterenary Union. Ze zullen er niet direct aan dood gaan, maar kunnen er wel ziek van worden.

De dierenarts raadt daarom het gebruik van gels sterk af en geeft de voorkeur aan zeep vermengd met water, een veel mildere oplossing en zeker zo effectief.

Dierenartsen raden ook aan om zeker te blijven wandelen met je hond. “Maar hou hem weg van andere dieren en mensen.”

Katten daarentegen hou je beter binnen, als het gaat. Het risico is groter dat zij in contact komen met mensen die besmet zijn.

Dierenartsen blijven ook in deze coronatijden dieren verzorgen. Maar enkel op afspraak.