De piek is in zicht, maar de daling nog niet: waarom cijfers nog hoog zullen blijven maar experts toch positief klinken over coronavirus

Het record ‘aantal overlijdens op één dag’ werd verbroken en zal de komende dagen nog gebroken worden. Toch klinken experts almaar positiever. Afgelopen weekend bleef het nog bij een fluisterstem. Nu klinkt het met overtuiging: “De kracht van de epidemie neemt af. Dat zien we duidelijk”, aldus Sciensano. En waar zien we dat? In de ziekenhuizen.