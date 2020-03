Niet iedereen wil alles inleveren bij Anderlecht: spelers discussiëren weer over voorwaarden om salaris van april af te staan

Om de coronacrisis financieel te overbruggen, vroeg Anderlecht zijn spelers om hun loon van de maand april af te staan. Een akkoord leek bereikt, maar gisteren weigerde een deel van de kern toch het contract daarover te tekenen omdat ze zich niet konden vinden in bepaalde voorwaarden. Speler-manager Vincent Kompany probeerde te bemiddelen in een spoed-videocall.

Volgens Marc Coucke wilden sommige Anderlecht-spelers spontaan meer dan een maand loon inleveren, maar het afstaan van een maandsalaris ligt niet bij iedereen voor de hand. Paars-wit, dat het financieel niet te breed heeft, wilde zo 2,7 miljoen besparen. Er was een principeakkoord, maar toen de spelers het contract kregen toegestuurd, verslikten sommigen zich. Volgens hen stelde de club voorwaarden die niet waren afgesproken.

In het document stonden vijf punten opgesomd:

1. Afstand doen van het salaris.

2. Afstand doen van de bijhorende groepsverzekering.

3. Afstand doen van alle bijkomende voordelen in natura, behalve hun auto.

4.Afstand doen van een twaalfde van hun tekenpremie voor dit seizoen.

5.Accepteren van collectief verlof tussen 1 en 14 april.

Over bepaalde punten ontstond discussie. Verplicht verlof is bijvoorbeeld een gevoelig thema bij jongens die nu hier zitten en van wie de familie in hun vaderland vertoeft. Maar ook de bijkomstige geldzaken waren niet evident. Toen de spelers dit papier voorlegden aan hun managers en hun advocaten, trokken die aan de alarmbel. De voorbije dagen ontstonden er stevige discussies tussen juridische vertegenwoordigers en RSCA. Toen er geen akkoord uit de bus kwam en de spelers onder elkaar begonnen te discussiëren, kwam Vincent Kompany bemiddelen. Via een dringende videocall probeerde hij iedereen weer op één lijn te krijgen, maar het is niet zeker of dat zal lukken. Sommige spelers vrezen dat ze in mei sowieso technisch werkloos zullen worden als de coronacrisis blijft duren.

Staf nu al technisch werkloos

Dat is nu trouwens al het geval voor tachtig procent van de sportieve staf. Zij hebben bediendecontracten en zijn dus technisch werkloos. Trainer Frank Vercauteren zit thuis en mag eigenlijk niet werken. Er zijn wel nog een aantal medische en specialisten aan de slag, onder meer om revaliderende spelers te begeleiden en trainingsprogramma’s op te stellen.

Het management werkt wel nog door, maar zij hebben afgesproken om vanaf 15 maart alleen het hoogstnodige te factureren. Zo willen ze tonen dat iedereen zijn steentje bijdraagt in deze moeilijke tijden. Maar vooralsnog volstaat dat niet om een definitief akkoord te bereiken met de spelersgroep.