Nieuwe overname voor United Petfood

Het Belgische familiebedrijf United Petfood, gespecialiseerd in voeding voor huisdieren, neemt een fabriek over van diervoedingproducent IAMS in het Nederlandse Coevorden.

In de fabriek worden producten van de merken IAMS en Eukanuba geproduceerd en dat zal ook in de toekomst het geval blijven. Naast die merken zal United Petfood er ook extra private label volume ontwikkelen. “De overname brengt nieuwe groeikansen met zich mee en helpt onze positie in Europa voort te versterken. De productiesite brengt eveneens extra capaciteit en nieuwe technologische mogelijkheden met zich mee, waardoor we onze klanten nog beter kunnen bedienen”, klinkt het.

United Petfood heeft naast een fabriek in België, Spanje, Roemenië, Italië en Nederland, ook vijf productievestigingen in Frankrijk en twee in Polen. Het bedrijf is commercieel actief in meer dan 70 landen en boekt een jaarlijkse omzet van ruim 400 miljoen euro. Hoeveel het familiebedrijf betaalt, is niet bekend.(krs)