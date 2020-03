Corona in het buitenland

De Thaise vakantiebestemming Phuket heeft drastische maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Alle stranden en het bekende red-light district moeten sluiten, restaurants mogen alleen afhaalmaaltijden aanbieden. Ook bioscopen, fitnesszalen, massagesalons, waterparken,... werden gesloten. De toegang voor buitenlanders wordt ook beperkt. Phuket is gestart met de voorbereidingen om de luchthaven te sluiten, die zal van 10 tot 30 april dicht gaan.

Twitter heeft twee video’s van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro verwijderd, waarin het staatshoofd zijn twijfels uit over het nut en de noodzaak van quarantainemaatregelen in de strijd tegen het coronavirus. In de filmpjes was te zien hoe Bolsonaro mensen ontmoet op straat in de hoofdstad Brasilia. Daarmee gaat hij in tegen de instructies van zijn eigen regering om vooral thuis te blijven. “Wat ik met mensen heb kunnen bespreken, is dat ze willen werken. Ze moeten voorzichtig zijn, en 65-plussers blijven thuis”, zei Bolsonaro in de verwijderde video. Hij blijft het coronavirus, dat hij beschreef als “een kleine griep”, bagatelliseren. Hij uitte harde kritiek op de maatregelen van lokale autoriteiten, met name de staten Sao Paulo en Rio de Janeiro, die het zwaarst zijn getroffen door de epidemie.

Nederlanders kunnen vanaf nu een leegstaand huisje huren in een vakantiepark om rustig te kunnen ‘thuiswerken’. Op die manier kunnen ze bijvoorbeeld thuiszittende kinderen even ontlopen. Ze kunnen online een ‘kantoortje’ reserveren, en dat kost hen 25 euro per dag.

De Britse prins Charles heeft na zeven dagen zijn zelfisolatie beëindigd. Dat deed hij na overleg met zijn arts. Vorige week werd bekendgemaakt dat de 71-jarige prins besmet was met het coronavirus en milde symptomen had. Zijn vrouw Camilla testte niet positief, maar zal wel tot het einde van de week in zelfquarantaine blijven. In Groot-Brittannië moet iedereen met symptomen zeven dagen in zelfisolatie blijven. Wie samenleeft met zo iemand moet dat twee weken doen.

In Frankrijk zijn coronapatiënten gestorven na toediening van het geneesmiddel chloroquine. Dat heeft het weekblad Le Point bericht. Chloroquine is een geneesmiddel dat gebruikt wordt bij malaria, maar is in vele landen een omstreden behandeling voor het nieuwe coronavirus. Volgens Le Point zouden er hartritmestoornissen, doorbloedingsstoornissen en hartstilstanden vastgesteld zijn bij patiënten die hydroxychloroquine, al dan niet met een antibioticum, kregen toegediend. De Wereldgezondheidsorganisatie maant aan tot voorzichtigheid met het middel en wetenschappers vragen nog wat geduld. De Amerikaanse president Trump toonde zich al grote voorstander van het malariamedicijn. Het Belgisch geneesmiddelenagentschap is vorige week begonnen met het rantsoeneren van het middel, maar beklemtoont dat het niet preventief werkt en enkel mag ingenomen worden onder controle van een arts.(sgg, jvh)