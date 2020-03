Dit elftal is straks gratis op te pikken

Sinan Bolat (31), Antwerp

Dit seizoen: 36 matchen (7 clean sheets)The Great Old verwelkomt straks een nieuwe keeper – de Iraniër Beiranvand – en met Bolat is over een contractverlenging al maanden niet gesproken. Hij heeft al een driejarig voorstel van Besiktas op zak, maar wacht nog even af. Aan interesse geen gebrek.

Davy De fauw (38), Zulte Waregem

Dit seizoen: 32 matchen (6 goals, 2 assists)(Zie interview)

Arjan Swinkels (35), KV Mechelen

Dit seizoen: 25 matchen (0 goals, 1 assist)Door de coronacrisis kan hij twee dure flaters tegen Eupen en Cercle voorlopig niet meer goedmaken. Speelde daarnaast wel een goed seizoen en streed met Malinwa voor Play-off 1. Een verlenging is niet uitgesloten, want wil nog één jaar doorgaan.

Siebe Blondelle (33), Eupen

Dit seizoen : 26 matchen (1 goal, 0 assists)Na 5 jaar bij Eupen waar hij ook aanvoerder is, wil Blondelle misschien eens dichter bij huis gaan voetballen. Heeft wel een appartement in de Oostkantons, maar werd onlangs voor de tweede keer vader en de Brugse heimat lonkt.

Andy Najar (27), Anderlecht

Dit seizoen: 0 matchenWas op weg naar het Amerikaanse Los Angeles FC, maar de MLS is stopgezet. Na twee jaar blessureleed zag Anderlecht – na 7 jaar dienst – het niet meer zitten om hem een nieuw contract aan te bieden. Ook in LA moest hij nog door zijn medische test geraken.

Frank Boya (23), Moeskroen

Dit seizoen: 30 matchen (2 goals, 1 assist)De Kameroener is niet van plan om bij te tekenen, maar corona zal zijn carrière niet fnuiken. Aan interesse geen gebrek voor deze krachtpatser. In januari werd hij al volop aan Antwerp en AA Gent gelinkt, maar er is ook interesse van het Turkse Trabzonspor.

Hervé Kage (30), KV Kortrijk

Dit seizoen: 21 matchen (2 goals, 2 assists)In januari bood de Turkse tweedeklasser Adana Demirspor hem een tweejarig contract. Kagé ging daar toen niet op in omdat hij opeens weer in de plannen van Yves Vanderhaege paste. Bij Kortrijk wel ups en downs.

Ronald Vargas (33), KV Oostende

Dit seizoen: 18 matchen (3 goals, 1 assist)KVO heeft 18 spelers die einde contract zijn en licht geen enkele optie. Ronald Vargas is dus transfervrij. Nog altijd wat teer en blessuregevoelig, maar aan de bal nog uitstekend. Vraag is of een club het nog wil wagen om hem aan te trekken.

Samir Nasri (32), Anderlecht

Dit seizoen: 9 matchen (2 goals, 0 assists)Zit in deze coronatijden alweer in Dubai. Heeft het moeilijk om een streng trainingsregime te volgen en loopt dus vaak blessures op. Bij Anderlecht één grote, dure mislukking. Kon vorige zomer al naar woestijnclubs en zal daar nu wellicht belanden.

Tuur Dierckx (24), Waasland-Beveren

Dit seizoen: 17 matchen (3 goals)Groeide na een knieblessure weer naar beste vorm, maar blesseerde zich dan opnieuw. Heeft naar Beverse normen een vrij zwaar contract. Een verlengd verblijf hangt deels af van de reeks waarin Waasland-Beveren zal spelen: 1A of 1B. Is de club wel dankbaar voor de steun.

Dieumerci Mbokani (34), Antwerp

Dit seizoen: 36 matchen (26 goals, 9 assists)Antwerp wil het contract van Mbokani nogmaals met één jaar verlengen, maar de Congolese topschutter hoopt opnieuw op een tweejarige verbintenis. Afwachten of beide partijen elkaar vinden, maar Dieu heeft een uitstekende band met Luciano D’Onofrio

Op de bankDavy Roef (Anderlecht), William Dutoit (KV Oostende), Steven Defour (Antwerp), Tuta (Kortrijk), Sandy Walsh (Zulte Waregem), Dylan De Belder (Cercle), David Henen (Charleroi), Joseph Akpala (KV Oostende)....