Vercauteren nuanceert Coucke: “Niet meer voetballen na 30 juni”

Marc Coucke verkondigt dat hij de competitie desnoods in juli wil afwerken. Alles om het waterkansje van Anderlecht op Europees voetbal te vrijwaren, maar zijn coach denkt daar lichtjes anders over. “Wat mij betreft mag alles gedaan worden om de competitie af te handelen, maar persoonlijk vind ik niet dat we na 30 juni nog moeten voetballen”, aldus Frank Vercauteren bij Sporza. “De mensen die verantwoordelijk zijn, gaan vindingrijk moeten zijn om het seizoen competitief af te ronden. Desnoods de Play-offs in een snellere formule afwerken, maar eerst moeten we zien hoe we die laatste speeldag organiseren. De gezondheid gaat voor. Elke ploeg heeft zijn eigen belangen, ook Anderlecht, maar we zullen solidair moeten zijn en een consensus moeten vinden. De perfecte oplossing bestaat niet.”

Ter herinnering. Als Anderlecht op speeldag 30 wint van STVV, terwijl Genk en Mechelen onderling gelijkspelen, dan zit RSCA in Play-off 1. “Maar als we geen Europees voetbal halen, krijgen we zonder een EK een langere voorbereiding. Dat kunnen we ook gebruiken. We zijn al bezig met volgend seizoen.”

Vranjes en Luckassen

Vercauteren is wel technisch werkloos en mag eigenlijk niet aan de slag zijn. Op directieniveau wordt er wel over de toekomst gepraat. Zo wil AEK onderhandelen om Ognjen Vranjes definitief over te nemen en paars-wit zelf heeft de intentie om met PSV te kijken of de aankoopsom van dik 5 miljoen voor Derrick Luckassen fors kan dalen.” (jug)