Dieven stelen Van Gogh uit museum

Dieven braken zondagnacht om 3.15 uur de glazen voordeur van het Singer Laren-museum in Laren open. Ze haalden tussen de 3000 aanwezige werken heel doelbewust de Van Gogh van de muur. Het alarm van het museum dat door de coronacrisis is gesloten, ging wel degelijk af, maar toch konden de dieven ontsnappen voordat de politie ter plaatse kwam. Zo gemakkelijk ging de kunstroof die heel Nederland in de ban houdt. Toch volgens Andreas Blühm, directeur van het Groninger Museum, die het kunstwerk De Lentetuin van Van Gogh voor een tentoonstelling aan zijn collega’s in Laren uitleende. “Want een diefstal van een werk van Van Gogh, een van onze grootste kunstenaars, is een diefstal van ons allemaal.”

Beveiliging in orde

Jan Rudolph de Lorm, de museumdirecteur van Singer Laren, zat op de persconferentie wat met het schaamrood op de kaken. “Ik ben ongelooflijk pissig. Dit is precies dat wat je nooit wil als verantwoordelijke museumdirecteur.” Al vindt de directie van het museum in de gemeente op een dertigtal kilometer van Amsterdam niet dat ze fouten hebben gemaakt. “Dit is heel erg. Maar het gebouw voldoet aan alle veiligheidsnormen, en onze beveiliging is momenteel volgens protocol. We hebben dat goed afgestemd met onze verzekeringsexperts, maar uiteraard kunnen we hier iets van leren”, voegde Evert van Os, de algemeen directeur van het museum toe.

De Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar (1884) van Van Gogh, werd zondagnacht gestolen. EPA-EFE

Het is niet de eerste kunstroof in het museum Singer Laren. In januari 2007 werden al eens zeven beelden gestolen uit de museumtuin. Daarbij ook een afgietsel van De Denker van Auguste Rodin. Dat beeldhouwwerk werd een paar dagen later wel teruggevonden, al was het heel zwaar beschadigd. Ook de dieven werden toen gevat en na een proces veroordeeld tot twee en bijna drie jaar celstraf.

Speurwerk

Andreas Blühm, “Een diefstal van een werk van Van Gogh is een diefstal van ons allemaal.”

De directie hoopt nu ook op een positieve afloop. Ze stellen al hun hoop in de politie, die er alles aan doet om de Van Gogh terug te vinden. “Aan ons onderzoek werken diverse expertises samen: forensische onderzoekers, de recherche, kunstroofexperts en de politie in het basisteam. Er worden onder meer camerabeelden gezocht, veiliggesteld en geanalyseerd”, klinkt het in een verklaring. “Er worden getuigen bevraagd en buurtonderzoek gedaan. Het werk moet terugkomen, zodat we weer kunnen genieten en getroost kunnen worden door deze prachtige kunst.”

Al mogen ze in Laren na een dag nog niet wanhopen. In 2016 werden nog twee gestolen Van Goghs teruggevonden bij maffialeden in het Italiaanse Napels. Die kunstwerken waren al in 2002 gestolen uit het Van Gogh Museum in Amsterdam.