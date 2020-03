Franse gemeenteraadsverkiezingen eisen mensenlevens

Hebben Franse president Emmanuel Macron en premier Édouard Philippe doden op hun geweten? Zij beslisten om de gemeenteraadsverkiezingen op zondag 15 maart te laten plaatsvinden, ondanks de coronacrisis. Twee weken later zijn al minstens twee burgemeesters en een adjunct, twee gemeenteraadsleden, twee vicepresidenten van een departement, en een ex-minister (tevens president van een departement) om het leven gekomen. Minstens een drietal burgemeesters ligt in het ziekenhuis, terwijl ook meer en meer kandidaten, bijzitters en tellers die op die bewuste zondag hun ‘burgerplicht’ vervulden, symptomen van het virus vertonen. Dat meldden Franse lokale media.

Intussen is een strafklacht ingediend tegen premier Philippe en minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner. Zij zouden zwaar tekortgeschoten zijn in hun plicht om de bevolking te beschermen door de verkiezingen toch te laten doorgaan. Pas een dag na de eerste ronde besliste president Macron om de tweede ronde, voorzien op 22 maart, uit te stellen naar een latere datum. Over de eerste ronde zei hij toen al dat hij de “adviezen van zijn wetenschappelijke raadgevers” had gevolgd.(krs)