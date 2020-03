Regering maakt vaart om tijdelijke werklozen elders aan de slag te krijgen

Federaal minister van Werk en Economie Nathalie Muylle (CD&V) zet “bekwame spoed” achter de dossiers om tijdelijke werklozen ook elders aan de slag te krijgen. Concreet zijn er drie sectoren waar extra personeel zeer welkom is. In de landbouw – met de seizoensarbeid die eraan komt –, de zorg en de voedingsnijverheid.

Veel wil kabinet Muylle nog niet kwijt over de concrete uitwerking. Daar zijn ze nog volop mee bezig. “Maar dit zijn sectoren waar ze liever extra volk zien dan premies.” De problemen die nog resten zijn vooral technisch van aard.

Zo hamert Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) er al langer op dat in de landbouw dringend extra volk nodig is en dat de seizoensarbeiders niet zullen komen omdat de grenzen gesloten zijn. Het is logisch om dan te kijken naar de technisch werklozen. Maar per dag dat die werken, verliezen ze hun uitkering, terwijl de lonen voor seizoensarbeid lager liggen dan de uitkering. Daar moet een mouw aan gepast worden, bijvoorbeeld door een deel van de uitkering overeind te laten.

In de zorg stellen zich andere problemen. Hoe regel je de terugkeer van de werknemer bijvoorbeeld? En ga zo maar door. Een timing wil Muylle niet op de dossiers plakken, maar de druk is hoog. De sectoren hebben dringend volk nodig en de Vlaamse regering heeft al een platform klaar om technisch werklozen aan de juiste werkgever te koppelen. (agy)