“Ik kan ook assistent worden van Dury”

De laatste wedstrijd van Davy De fauw was Anderlecht-Zulte Waregem op 7 maart. Resultaat: 7-0 en een partij om snel te vergeten. Het was afzien tegen Doku, De fauw pakte snel geel en werd na 45 minuten vervangen. Stel u even voor dat dit zijn afscheidsmatch was na een carrière van 19 jaar door dat stomme coronavirus. “Tja”, zegt De fauw lachend. “Stel je dat even voor. Maar ik ben daar heel nuchter in, hoor. Natuurlijk neem je liever afscheid met applaus van je eigen publiek, maar dat is nu allemaal even bijzaak. De wereld moet eerst weer normaal en gezond worden. Dat is de prioriteit. Wie zegt er trouwens dat het al zeker is dat ik stop met voetballen?”

Wij beweren niets, maar de economische realiteit in het voetbal zal veranderen. Ook andere transfervrije mannen als Steven Defour (Antwerp), Ronald Vargas (Oostende), Andy Najar (Anderlecht) zullen moeten zwoegen om nog aan de bak te komen. “Mijn plan is altijd geweest: 10 jaar in Nederland voetballen en 10 jaar in België”, vervolgt De fauw. “Om die ambitie waar te maken, moet ik nog één seizoen voortdoen. Ik wil hier niet per se reclame maken voor mezelf, maar er zijn toch weinig 38-jarige profvoetballers die zo fit zijn als ik en die ook een belangrijke rol kunnen spelen in de kleedkamer. Ik heb niet het gevoel dat mijn carrière al voorbij is.”

Zich dit seizoen nog extra bewijzen wordt moeilijk, maar de statistieken geven De fauw gelijk. Op zijn leeftijd rent de rechtsback nog zijn flank af. Oké, tegen het jonge geweld van Anderlecht wankelde hij even, maar dit seizoen was de verdediger nog goed voor 6 goals en 2 assists. Nochtans eindigen veel voetballers op veteranenleeftijd hun carrière vaak in de as van de ploeg, maar dat geldt niet voor Davy De fauw. “Ook nu in deze tijden van lockdown blijf ik intensief trainen. Met zoveel loopwerk op onze individuele programma’s zullen we zelden zo scherp gestaan hebben. Vorige week hadden we vijf individuele trainingen en legden we toch 50 kilometer af. Ik ga vaak lopen in Waregem rond de piste en dan kom ik Sammy Bossut of Gianni Bruno wel eens tegen. Zij zweten ook, hoor. Matchritme en automatismen zullen sowieso afbotten, maar conditioneel gaan de spelers in orde zijn. Daarom denk ik wel dat ik nog een toekomst heb op het veld. Is het niet bij Zulte Waregem dan misschien bij een andere club in 1A of 1B. Ik had altijd goeie contacten.”

Technisch werkloos?

Dat laatste zegt de Essevee-aanvoerder mogelijk om druk te zetten in de jacht op een nieuw spelerscontract. Zulte Waregem kondigde onlangs aan dat ze volgend seizoen een nieuw elan willen binnen de sportieve staf en daarom worden assistenten Eddy Van den Berge en Ronny Verriest opzijgeschoven. Meteen circuleerde het gerucht dat spelers Olivier Deschacht en Davy De fauw de rol aan de zijde van Franky Dury konden overnemen. Deschacht kan het gras echter niet missen en ook De fauw nuanceert. “Ja, ik kan assistent worden van Dury”, klinkt het. “Daarover lopen gesprekken. Uiteraard ken ik Franky goed en ik ben bezig aan mijn UEFA A-trainerscursus, maar we zien wel. Het trainerschap kan een mooie uitdaging zijn. Al kriebelt het tegelijkertijd om nog te blijven spelen.”

Voorlopig is voetballen niet aan de orde en oogt de toekomst is onzeker. Zulte Waregem was één van de eerste ploegen die eraan dacht om de spelers tijdelijk technisch werkloos te maken. “We kregen daar een mail over, maar er zijn ook nog andere opties zoals een percentage loon inleveren”, besluit De fauw. “Dat zal de komende dagen wel duidelijk worden. Zoals ik al zei ben ik heel realistisch in die zaken. De wereld zal er na deze crisis wellicht nooit meer hetzelfde uitzien en dus maak ik me niet te druk. Ik geniet van mijn gezin.”