Nooit meer play-offs in België?

Wie wil de competitie stoppen en waarom?

Zeventien profclubs willen een definitieve streep trekken onder het seizoen 2019-2020. Het gaat om Club Brugge, Cercle Brugge, KV Kortrijk, KV Mechelen, Moeskroen, KV Oostende, STVV, Waasland-Beveren, Zulte Waregem, Beerschot, Lokeren, Lommel, Roeselare, Oud-Heverlee Leuven, Union, Virton en Westerlo. De meeste van die clubs hebben meer te verliezen dan te winnen bij het spelen van de laatste speeldag van de reguliere competitie en de play-offs. Ze vinden voetballen in coronatijden onverantwoord en willen dat alle aandacht uitgaat naar de voorbereiding van het seizoen 2020-2021.

Wie wil doorgaan en waarom?

AA Gent, Charleroi, Antwerp, Standard, Genk, Anderlecht en Eupen willen de mogelijkheid om dit seizoen nog te voetballen openhouden. De meeste van die clubs willen een (beter) Europees ticket en daarom nog minstens de slotspeeldag van de reguliere competitie spelen. AA Gent wil dan weer niet de indruk wekken te profiteren van de coronacrisis om het tweede Champions League-ticket te grijpen. Anderlecht is de enige club die ook nog absoluut de play-offs wil spelen. Eupen kijkt naar de Bundesliga, waar opnieuw wordt getraind.

Het vaakst gehoorde argument van de clubs om wel nog te spelen, is dat de tv-rechtenhouders mogelijk geld zullen terugvragen. Onder meer Genk- en Pro League-voorzitter Peter Croonen voert dat aan, hoewel zijn CEO Pierre François beweert dat de clubs juridisch ingedekt zijn.

In het meest extreme geval speelt Lierse-Kempenzonen (vierde laatste in eerste amateur) volgend seizoen in 1B

Anderlecht-voorzitter Marc Coucke heeft dan weer zijn hoop gesteld op de vergadering van de UEFA woensdag. Onder invloed van de grote voetballanden wordt de mogelijkheid besproken om het seizoen tot 31 juli te verlengen. Coucke ziet zo zijn kans om (allicht zonder publiek) de play-offs te spelen en alsnog een Europees ticket te veroveren.

Hoe groot is de kans dat er na 30 juni gevoetbald wordt?

Er zijn heel wat praktische obstakels. Om te beginnen is de coronacrisis vermoedelijk ook in juli nog niet van de baan en zal er bijna zeker zonder publiek moeten worden gespeeld. Een voorwaarde waar de meeste Belgische clubs op afknappen.

Daarnaast zijn er de juridische bezwaren. Contracten van spelers lopen af op 30 juni en zullen met een maand moeten worden verlengd. Volgens juristen kan zoiets niet in een pennentrek geregeld worden en moeten clubs met elke speler individueel onderhandelen. Wat met spelers die al elders getekend hebben aan betere voorwaarden? Geen enkele werkgever kan een werknemer verplichten langer dan de looptijd van zijn contract arbeidsprestaties uit te voeren.

Ten slotte is er ook de druk om op tijd aan het seizoen 2020-2021 te beginnen. Op 11 juni 2021 begint het EK en moet de volledige competitie afgehandeld zijn. Als er wordt gespeeld in juli en de spelers vakantie krijgen in augustus, kan er ten vroegste half september aan het nieuwe seizoen worden begonnen. Dat is bijna twee maanden na de voorziene start in België.

Hoe groot is de kans dat het seizoen deze week al stopt?

De raad van bestuur van de Pro League vergadert donderdag over de kwestie, maar zal nog niet stemmen. Dat kan pas in een algemene vergadering waarop alle clubs aanwezig zijn. Volgens de reglementen is tachtig procent van de stemmen nodig om de competitieformule in een lopend seizoen te wijzigen. De centrale vraag is of het stopzetten van de competitie een “wijziging van de formule” is.

Sommige waarnemers beweren dat een gewone meerderheid volstaat om de competitie stil te leggen. Anderen houden vol dat tachtig procent noodzakelijk is. Op dit moment zitten de voorstanders van het stopzetten van de competitie aan zestig procent van de stemmen. Dat komt omdat er in de Pro League meervoudig stemrecht geldt. De clubs van de G5 (Club Brugge, AA Gent, Anderlecht, RC Genk en Standard) hebben elk drie stemmen, de clubs van de K11 elk twee en de clubs uit 1B elk één. Er zal de komende dagen dus nog flink onderhandeld worden om ploegen tot het andere kamp te bewegen. Een definitieve beslissing valt ten vroegste volgende week.

Hoe worden de Europese tickets verdeeld als de competitie stopt?

Inzet van de onderhandelingen wordt onder meer hoe de Europese tickets worden verdeeld. Volgens het huidige voorstel wordt gekeken naar de huidige stand van de reguliere competitie. Hierbij zou AA Gent het ticket voor de Champions League-voorronde krijgen, Charleroi het ticket voor de groepsfase van de Europa League, Antwerp starten in de derde voorronde van de Europa League en Standard in de tweede.

Wie zeker niet akkoord gaat met die verdeling, is Antwerp. De Great Old staat niet alleen op twee punten van het Champions League-ticket van AA Gent, het staat ook in de bekerfinale en had dus een reële kans op (minstens) het rechtstreekse Europa League-ticket. Als de bekerfinale niet gespeeld wordt voor het einde van het seizoen, zal Antwerp het ticket van Charleroi claimen. Charleroi hoopt dat de UEFA aanbevelingen doet voor de verdeling van de Europese tickets. In het meest extreme geval beslist de UEFA om bepaalde voorronden te schrappen, waardoor er zelfs minder Europese tickets beschikbaar zouden zijn.

Hoe ziet de competitie er in 2020-2021 uit?

Als er niet meer gespeeld wordt in het seizoen 2019-2020, kan Waasland-Beveren niet degraderen en kunnen Beerschot en OHL niet promoveren. Er is daarom een consensus om volgend seizoen met achttien ploegen zonder play-offs een seizoen van vierendertig speeldagen af te werken. Die formule zou ook beter planbaar moeten zijn als het seizoen pas in september zou kunnen beginnen. De nieuwe rechtenhouder Eleven liet weten geen principiële bezwaren te hebben tegen een afschaffing van de play-offs.

De plaatsen van Beerschot en OHL in 1B zouden worden ingenomen door clubs uit eerste amateur die een licentie hebben aangevraagd. Deinze en Seraing zijn de eerste kandidaten. Thes Sport eindigde tweede, maar heeft bewust geen proflicentie aangevraagd.

De kans is reëel dat enkele clubs uit 1A of 1B hun licentie niet krijgen. Onder meer KV Oostende, Lokeren en Roeselare zijn in dat geval. Als zij niet langer profvoetbal spelen, zouden nog meer clubs uit eerste amateur worden toegelaten tot 1B (zie grafiek). Voorwaarde is ook weer dat die ploegen een proflicentie krijgen. In het meest extreme geval zou een club als Lierse-Kempenzonen (op drie na laatste in eerste amateur) op die manier in 1B terechtkomen. In het seizoen 2021-2022 zou 1B mogelijk worden afgevoerd en de Pro League evolueren naar één profcompetitie met twintig clubs.

Ook een competitie met twintig clubs zou zonder play-offs worden gespeeld. Om de veranderingen door te voeren en de play-offs definitief af te schaffen, is geen viervijfde- maar een tweederdemeerderheid nodig. Verschillende insiders menen dat zo’n tweederdemeerderheid op dit moment binnen het bereik ligt.