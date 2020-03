Alle vormsels en eerste communies uitgesteld

Alle vormsels en eerste communies die gepland waren tussen Pasen en Pinksteren worden uitgesteld. Dat meldt de Belgische bisschoppenconferentie. De vormsels zullen verschoven worden naar september of oktober. De eerste communies zullen volgend schooljaar doorgaan. Elk bisdom zal zelf een regeling uitwerken en daarover communiceren. “De redenen voor dit uitstel liggen voor de hand. Zelfs wanneer de regering de huidige maatregelen versoepelt, zal zij geen vieringen toelaten in volle kerken met mensen van diverse families en generaties”, klinkt het in een mededeling. “In de laatste maand van het schooljaar zullen de kinderen alles op alles moeten zetten om hun schooljaar goed te voltooien. Het heeft dan ook geen zin hun vormsel nog in juni plaats te laten vinden.” Ook de vrijzinnige feesten, het Lentefeest en het Feest Vrijzinnige Jeugd, worden uitgesteld. Normaal vinden die plaats tussen maart en begin juni. (sgg)