“Achterklap en chaos. Zelfs in coronatijden doen voetbalclubs elkaar de duvel aan”

Hoort het dan echt in een competitieve omgeving als de sport? Opvallend dat het vooral het voetbal is waar ze vechtend over de grond rollen. De volleybalcompetitie is geannuleerd en dat was het. Er was in het basket wat gemor dat Oostende tot kampioen werd uitgeroepen, maar over het stopzetten van het kampioenschap waren ze het in één vergadering eens.