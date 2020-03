Davy De fauw vreest niet dat carrière in mineur zal eindigen door coronacrisis: “Ik kan ook assistent worden van Dury”

Door de coronacrisis zullen clubs straks minder budget hebben en dus ook kleinere kernen. Spelers die einde contract zijn, maken zo minder kans op een verlenging of op een nieuwe ploeg. Davy De fauw (38) – ouderdomsdeken van Zulte Waregem – maakt zich (nog) niet ongerust. “Nog een jaartje voetballen in Waregem of elders of T2 worden bij Franky Dury: ik vind mijn weg wel.”

Jürgen Geril