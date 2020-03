Prins William wil ingezet worden als ambulance piloot

Kroonprins William wil weer ingezet worden als helikopterpiloot om zo zijn steentje bij te dragen in de coronacrisis. De hertog van Cambridge vloog tussen 2015 en 2017 al met een ambulancehelikopter.

Foto: AFP

Nu heeft de prins aan intimi gezegd dat hij opnieuw de cockpit wil inkruipen. Dat liet hij bij een bezoek aan de Britse noodcentrale ook verstaan. “Ik mis die vitale levensreddende rol”, liet de prins toen optekenen.

“William is enorm aan het overwegen om terug in die rol te stappen tijdens de huidige pandemie. Hij weet dat het hele land zijn steentje bijdraagt en hij wil helpen”, zegt een bron aan de Britse krant, The Sun. “Het is ingewikkeld. Hij legde het werk net neer om zich te focussen op de koninklijke rol die hem toebedeeld werd. En die rol is nu nog belangrijker geworden nu dat Charles ziek geworden is.”

Hij is momenteel de enige royal die nog echt aan het werk is. Zijn vader Charles zit thuis in quarantaine door corona, zijn broer Harry is straks royal af en zijn oom prins Andrew is verwikkeld in schandalen.

Tracy Pidgeon (54), telefoniste in de noodcentrale, vertelde hoe druk de hulpdiensten het hadden toen William en Kate er op werkbezoek waren. “Ik zei dat we allemaal hard werkten. En hij zie dat hij de heli miste, dat hij aan de frontlinie wilde staan.”