Zijn verhaal laat niemand onberoerd maar Ajax zegt contract met tragisch getroffen Nouri net nu formeel op

Ajax heeft het contract met Abdelhak Nouri (22) opgezegd. Het betreft een formele actie, omdat de middenvelder een op 1 juli 2020 aflopende verbintenis heeft en er anders automatisch contractverlenging zou plaatshebben tegen dezelfde voorwaarden.

Nouri liep op 8 juli 2017 in het Oostenrijkse Zillertal blijvend zwaar hersenletsel op, nadat hij was getroffen door een hartstilstand. Ajax betaalt sinds de tragische gebeurtenis nog maandelijks het salaris van Nouri en blijft dat tot 1 juli doen. Ajax blijft met de familie Nouri en letselschadeadvocaat John Beer in gesprek, zo wordt verzekerd. Ze streven naar een oplossing voor het conflict, waarin beide partijen zijn terechtgekomen.

Het nieuws komt net in de week dat het boek “Een onvervulde droom” verscheen en twee dagen voor zijn verjaardag...

