Nederlands international Quincy Promes moet door het stof na wedstrijd op pleintje

Ajax-aanvaller Quincy Promes heeft afgelopen weekend alle coronaregels aan zijn laars gelapt en een partijtje voetbal gespeeld op een pleintje in Amsterdam met onder meer collega-profvoetballer Daishawn Redan (FC Groningen). De 28-jarige Promes, veertigvoudig Nederlands international, besefte achteraf zijn fout en bood zijn excuses aan op sociale media.

Via sociale media dook een filmpje op, waarop te zien is dat Promes en Redan samen met andere vrienden in groepsverband aan het voetballen zijn. Beide spelers werden vervolgens door hun clubs aangesproken op hun gedrag.

Kom langs dit filmpje op Snapchat. Hoe lekker vind je zelf dat het gaat @QPromes? ?? #QuarantaineSquad pic.twitter.com/1kut3xSwpi — Lars (@LarsJesse94) March 29, 2020

Promes kwam zelf met een boodschap op Instagram. “Ik wil graag mijn verontschuldigingen aanbieden voor het filmpje waarop ik te zien ben. Ik mis het voetbal, maar achteraf gezien was het niet verstandig naar buiten te gaan in deze omstandigheden. Ik wens iedereen sterkte in deze moeilijke tijd.”

De aanvaller is een grote naam in de Nederlandse Eredivisie en vaste waarde in het Nederlandse elftal. Na zijn doorbraak bij FC Twente volgden de voorbije jaren passages bij Spartak Moskou en Sevilla. Vorige zomer keerde hij terug naar Ajax, de club waar hij een deel van zijn jeugdopleiding afwerkte.