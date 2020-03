José Mourinho zet in zijn favoriete elf aller tijden één Rode Duivel

In zijn twintigjarige carrière coachte José Mourinho (57) al een hoop topclubs. Onder meer Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United en zijn huidige club Tottenham staan op zijn indrukwekkende lijstje. Bij al die clubs had hij ook al enkele landgenoten onder zijn hoede. Wanneer hem gevraagd werd naar zijn favoriete elftal van spelers die hij onder zijn hoede had, aarzelde de Portugees niet om één Rode Duivel eraan toe te voegen. Eden Hazard.

Mourinho kreeg de vraag van de Spaanse krant Marca. Eden Hazard speelde tussen 2013 en 2015 onder Mourinho bij Chelsea en won er toen de Premier League-titel.

Opvallend: naast Hazard maken liefst 7 andere spelers van Chelsea deel uit van de elf: Petr Cech,John Terry, Ricardo Carvalho, William Gallas, Claude Makélélé, Frank Lampard en Didier Drogba. Voor de overige plekjes kiest hij voor Mesut Özil en Cristiano Ronaldo (beiden Real Madrid) en Javier Zanetti (Inter).

Tottenham-verdedigers Jan Vertonghen en Toby Alderweireld krijgen van hun huidige coach dus geen exclusief plekje. Ok Marouane Fellaini niet, hoewel die bij Manchester United op een hoog blaadje stond bij The Special One. Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku liet hij destijds vertrekken bij Chelsea en komen evenmin voor in zijn droomelftal.

