102-jarige vrouw overleeft coronavirus: “Hoop voor alle ouderen”

Een 102-jarige vrouw uit Italië is genezen van Covid-19 nadat ze twintig dagen in het ziekenhuis had gelegen. De behandelende artsen hebben haar de bijnaam ‘De Onsterfelijke’ gegeven.

Italica Grondona kwam in maart in het ziekenhuis terecht met hartproblemen. “Ze had slechts enkele lichte symptomen die op het coronavirus duidden”, vertelde dokter Vera Sicbaldi van het San Martino-ziekenhuis in Genoa tegen CNN. “Maar toen we haar testten, bleek ze positief. We deden eigenlijk vrij weinig. Ze genas vanzelf”, aldus Sicbaldi.

Op 26 maart verliet Grondona het ziekenhuis. Ze zit nu in een verzorgingstehuis waar ze verder herstelt. Volgens de behandelende artsen geldt de vrouw als hoop voor andere ouderen. Ze gaven haar de bijnaam ‘De Onsterfelijke’ en bestuderen haar bloedstalen verder. “Ze is de eerste patiënt die we kennen die behalve Covid-19 misschien ook wel de Spaanse griep heeft overleefd aangezien ze geboren werd in 1917”, zei Sicbaldi nog. Die Spaanse griep woedde in 1918 en 1919 en doodde wereldwijd minstens 50 miljoen mensen.

Italië is zwaar getroffen door het coronavirus. Het land telt de meeste coronadoden van alle landen ter wereld, ruim 11.000. Het dodental stijgt dagelijks nog met vele honderden.